Депутаты Верховной Рады, которые 5 февраля собрались на очередное заседание, проголосовали за ратификацию соглашения с Литвой. Украина согласилась сотрудничать с этой страной в сфере трудовой миграции и трудоустройства.

За такое решение проголосовали 324 народных депутата.

По словам министра социальной политики Олега Коваля, который презентовал данный законопроект народным избранникам, ратификация документа обеспечит защиту прав работников на территориях Украины и Литвы, а также поможет в борьбе с нелегальным трудоустройством в этих странах.

"Также ратификация соглашения даст возможность привлечения для Украины высококвалифицированных специалистов и рабочих из Литовской Республики", - заявил Коваль.

За сегодняшний рабочий день нардепы уже успели поддержать законопроект №2466 о признании утратившим силу Закона Украины "О Строевом уставе Вооруженных Сил Украины". Согласно документу, с 1 марта 2020 года все нормативно-правовые акты Вооруженных Сил Украины будут приведены в соответствие с критериями членства в Организации Североатлантического договора (НАТО).

И уже на завтрашнем заседании парламента депутаты рассмотрят законопроект №2571, который не позволит олигарху Игорю Коломойскому вернуть ранее принадлежавший ему Приватбанк.