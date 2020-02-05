Шаман из Якутии Александр Габышев, который пытался пешком дойти в Москву, чтобы "изгнать президента России Владимира Путина", подал жалобу в Европейский суд по правам человека о нарушении его прав во время задержания в декабре прошлого года.

Об этом со ссылкой на координатора организации "Правозащита Открытки" Алексея Прянишникова сообщает "Интерфакс".

По словам правозащитника, жалоба Габышева в ЕСПЧ касается незаконного задержания шамана и двоих его сторонников 10 декабря. Кроме самого Габышева, в Европейский суд по правам человека подали жалобы и задержанные сторонники шамана.

Напомним, в предыдущий раз Александра Габышева задержали 19 сентября на 202-м километре российской федеральной трассы М-53 "Байкал". Он шел пешком из Якутии в Москву "изгонять Путина".

9 декабря якутский шаман возобновил свой поход. К нему присоединились его сторонники.