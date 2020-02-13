На православном календаре 13 февраля - именины у Виктора. Сегодня отмечают память мученика Виктора Коринфского. Именины отмечают те мужчины, у которых день рождения выпадает на февраль.

Характер и значение имени

В переводе с латыни имя Виктор означает победа. В характере Виктора - твердая уверенность в том, что ему нужно, справедливость и терпеливость. Он ценит материальный достаток и комфорт. Это сангвиник с крепкими нервами, сильной волей, он пунктуальный и работоспособный. Иногда трудоголизм Виктора используют в корыстных целях. Он выбирает себе в спутницы не только красивую, но и сильную женщину.

Часто обладатели имени переживает из-за своих неудач и стараются что бы то ни стало выигрывать в любой жизненной ситуации. Они могут стать раздражительными. Однако даже при неудачах, они могут начать все с чистого листа. Интуиция у Виктора слабая, он выбирает работу, которая требует внимательности и четкости: электрик, преподаватель, чиновник или математик.

Кто такой Виктор Коринфский

Виктор жил в Коринфе и вместе с собратьями по вере - Викторином, Никифором, Клавдием, Диодором, Серапионом и Папием пострадал в III веке при правлении императора Декия (249 - 251). Он скончался мученической смертью - его забили ударами каменного песта.

Поздравления и открытки с праздником

Виктор, для тебя звучат сегодня самые теплые слова поздравлений. Дорогой виновник торжества, никогда ни в чем не сомневайся, ведь в имени твоем - ключ к успеху и победе.

В день имени хотим пожелать смеяться и улыбаться даже в сложных ситуациях. Помнить, как сильно мы любим тебя и желаем тебе счастья! Пусть ангел охраняет тебя, дарит радость и любовь. пусть в твоем сердце живет добро, радость, а глаза светятся счастьем.

Виктор, тебе желаю - чувствовать себя отменно!

Исполнять свои мечты все - непременно!

Виктор, с праздником! Наслаждайся каждым мгновением жизни, верь в чудо и пусть душа наполняется добротой, любовью и радостью!

Виктор, с Днем имени! Ты - наш самый главный защитник, оставайся всегда таким же честным и справедливым, пусть каждая твоя цель будет достигнута. Держи лук уверенно, крепче натягивай тетиву перед выстрелом.

Спешим поздравить Виктора с прекрасным днем именин. Шлем тебе улыбок упаковку, в ней много радости, любви и доброты! Передавай дары жизни тем, кто тебе дорог, ценю нашу дружбу и помню приятное знакомство!