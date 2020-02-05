Фотография отца президента России Владимира Путина будет использована в оформлении комплекса главного храма Вооруженных сил России в подмосковной Кубинке.

Два снимка Владимира Спиридоновича Путина обнаружили на сайте проекта Минобороны "Дорога памяти", где опубликованы фото участников Второй мировой войны, которые разместят на стенах галереи, ведущей к храму. Указанные в записях сведения совпадают с данными из биографии отца президента РФ: красноармеец Владимир Путин родился в 1911 году и был призван Петергофским городским военным комиссариатом 1 января 1941 года. Об этом пишет издание "Открытые медиа".

В галерее должна появиться и фотография деда президента Украины Владимира Зеленского. Его фотография уже прошла модерацию на "Дороге памяти". На фото присутствует и Зеленский-внук.

"К храмовому комплексу будет проложена дорога памяти - мемориал, увековечивающий миллионы имен участников войны, отчаянно сражавшихся за Родину", - говорится на сайте проекта.

Также уточняется, что длина галереи составит 1 418 шагов "память о 1418 днях и ночах, на протяжении которых длились боевые действия", - говорится на сайте храма.

Фото: foto.pamyat-naroda.ru

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