Завтра, 6 февраля, Верховная Рада планирует рассмотреть законопроект №2571, который не позволит олигарху Игорю Коломойскому вернуть ранее принадлежавший ему Приватбанк. Документ накануне публично поддержал президент Владимир Зеленский.

Об этом сообщает Telegram-канал "Политика Страны".

Так, сообщается, что профильный Комитет Рады уже подготовил секретную редакцию доработанного законопроекта. Однако большинство членов Комитета ее еще не видели, он есть только у избранных.

Заседание Комитета, на котором должны рассмотреть вопрос о законопроекте №2571 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно отдельных вопросов функционирования банковской системы", состоится сегодня, 5 февраля, в 14:30.

Напомним, "Страна" подробно писала о главных положениях законопроекта №2571 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно отдельных вопросов функционирования банковской системы", который не позволит Коломойскому вернуть "Приватбанк".