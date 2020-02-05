В Украине остановились сделки с недвижимостью и землей. Причина — сбой в работе реестров оценки имущества (их курирует Фонд госимущества). Оценку объекта зарегистрировать в системе сейчас попросту нереально, а без этого, по законодательству, нельзя ни продать, ни купить квартиру, дом, участок или коммерческую недвижимость.

"Все стоит. Старую оценку нотариусы проверит могут, а вот новую оценщик внести в систему сейчас не может", — рассказал "Стране" один из столичных нотариусов.

"Рынок недвижимости парализован. Если вы сейчас обратитесь в оценочную компанию чтобы заказать оценку для вашей сделки по продаже квартиры, дома, земельного участка - вам не сделают такую оценку. А значит вам не с чем идти на сделку. Сделки не будет", — написал на своей странице в Facebook руководитель оценочной компании "Дельта-Консалтинг" Роман Рябов.

Проблемы с проведением сделок "Стране" подтвердила также глава агентства недвижимости Best&Seller Ирина Луханина.

"По срочным сделкам продлеваются залоги, часть сделок отменяется. Некоторые нотариусы соглашаются проводить сделки с незарегистрированной оценкой, но я бы, если честно, не советовала. Такая сделка в любой момент может быть признана недействительной", — говорит Луханина.

Причина, по которой рынок недвижимости уже несколько дней парализован, банальна. В конце прошлого года парламент принял закон, который, как заявляли депутаты, сломал коррупционные схемы оценки. Из цепочки клиент-оценщик-реестр убрали посредников (так называемые площадки Яценко), из-за которых оценка в Украине стоила неоправданно дорого.

Старую систему полностью отключили с 1 февраля этого года. А с новой тут же начались проблемы. "Еще 31 января система начала сбоить. Некоторые оценщики перестали брать заказы у клиентов еще с 30 января, подозревая, что будут сложности с регистрацией в новой системе. В субботу-воскресенье некоторые оценщики смогли зарегистрироваться в новой системе ФГИ. Но работала она некорректно — неправильно подтягивала информацию об объекте. А с понедельника и вовсе "зависла", — говорит Луханина.

"Нужно было заблаговременно подготовить новое программное обеспечение. Фонд госимущества должен был сделать это собственными силами или привлечь подрядчика. Но 1 февраля прошло, а ничего так и не заработало. При том, что у нас есть целое министерство по диджитализации, своевременно реестр так и не запустили", — говорит глава адвокатской компании "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец.

"Реальная причина: голосование депутатами за лайки в фейсбуке и пиар, а не для пользы граждан Украины.

По-хорошему сначала готовятся надежный новый реестр и программное обеспечение, а потом отключается старое коррупционное или какое оно там есть", — написал в соцсетях Роман Рябов.

На запрос "Страны" в Фонде госимущества пока не ответили. Но нотариусы нам рассказали, что в ФГИ им несколько дней обещали "включить все через пару часов", а теперь говорят, что реестром по земле займутся "с понедельника", а по остальной недвижимости запустят уже до конца этой недели.

Впрочем, эксперты подозревают, что уложиться в эти сроки будет сложно — понадобится в лучшем случае две недели.

Из хороших новостей — снижение стоимости оценки. "Ранее из-за дороговизны услуг посредников оценка стоила 2,5 тысячи гривен, а сейчас будет — 500-600 гривен", — рассказал нам один из киевских нотариусов.