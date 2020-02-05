Сумму в 163 миллиона гривен перечислила Государственная казначейская служба Украины на выплаты зарплат шахтерам. Деньги получат предприятия "Шахта им. М.С. Сургая", "Шахтоуправление", "Южнодонбасское №1", "Мирноградуголь", "Селидовуголь", "Торецкуголь", "Первомайскуголь", "Лисичанскуголь", "Львовуголь", "Волыньуголь".

Об этом сообщается на сайте Министерства энергетики в соцсети.

Ведомство уточняет, что шахтеры получат деньги в ближайшее время. Также на 2020 год в госбюджете предусмотрено 1,96 миллиарда гривень, которые планируется направить на выплату заработной платы и погашения задолженности по ней.

Фото: facebook.com

Ранее "Страна" писала о том, что шахтеры грозили походом на Киев из-за долгов по зарплате на миллиард гривен.

Также мы сообщали, что Зеленский поручил увеличить добычу газа, создать запас нефти и погасить долги перед шахтерами.