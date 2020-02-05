Скандальную информацию об отлучении сборной России от чемпионата мира по футболу, который пройдет в 2022 году в Катаре, очень туманно прокомментировали в ФИФА.

"Нам нечего добавить к нашему декабрьскому заявлению, в котором мы сообщили, что ФИФА находится в контакте с WADA и ASOIF (Ассоциацией международных федераций летних олимпийских видов спорта - Ред.) по поводу распространения решения исполнительного комитета WADA на футбол", - сообщили в пресс-службе ФИФА, как сообщает информагентство ТАСС.

Напомним, что сегодня утром арабское спортивное медиа beIN Sports сообщило через свой Twitter, что Всемирное антидопинговое агентство WADA якобы отстранило сборную России от участия в чемпионате мира по футболу 2022 года. Ссылка была на анонимный источник.

Напомним, что 9 декабря Всемирное антидопинговое агентство (WADA) объявило о введении спортивных санкций в отношении России. Исполком WADA на четыре года лишил российские спортивные федерации права участвовать в крупных международных турнирах, включая Олимпиады и чемпионаты мира.