В список стратегических объектов Украины, которые запрещено приватизировать, вошли 219 предприятий. Их разделили на три группы.

Об этом написал министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов в Facebook.

"Правительство согласовало законопроект "О перечне объектов права государственной собственности, не подлежащих приватизации". Этот законопроект под №2831 зарегистрирован в Верховной Раде Украины. Все 219 объектов списка проходили глубокий анализ и выносились на обсуждение с профильными центральными органами исполнительной власти", - написал Милованов.

По его словам, для формирования перечня стратегических объектов, приватизация которых запрещена, использовались три основных критерия: предприятия должны обеспечивать энергетическую независимость и обороноспособность государства; должны быть естественными монополиями; деятельность предприятий имеет критически важное значение для общества.

Всего в перечень вошли 3 группы объектов: акционерные общества, в уставных капиталах которых доля корпоративных прав, принадлежащих государству, не может быть меньше 50% + 1 акция и не подлежит приватизации (9 предприятий). Акционерные общества, в уставных капиталах которых доля корпоративных прав, принадлежащих государству, составляет 100%, государственные унитарные и казенные предприятия, которые не подлежат приватизации (101 предприятие) и объекты культуры и спорта, не подлежащие приватизации (109 предприятий).

"Также есть важное уточнение относительно будущего предприятий, доля государственных акций в которых сейчас составляет 100%: в случае принятия решения об уменьшении доли корпоративных прав, принадлежащих государству в уставном капитале акционерных обществ, а также при преобразовании государственных унитарных предприятий в акционерные общества, доля корпоративных прав, принадлежащих государству в уставном капитале таких обществ, не может быть меньше 50 процентов + 1 акция и не подлежит приватизации", - сообщил Милованов.

Он также приложил ссылку на списки таких предприятий. В первую группу вошли, например, НАК "Нафтогаз" и Укрзализныця, во вторую - НАК "Энергоатом", "Укрэнерго" и другие, а в третью - киностудия им. Довженко и издательство "Веселка".

Фото: facebook.com

Напомним, что 3 февраля Кабмин зарегистрировал законопроект о приватизации "Нафтогаза", "Укрпошты" и "Укрзализныци".

Также мы писали о том, что Фонду госимущества суд запретил приватизацию "Центрэнерго" до разрешения спора с "Укрдонинвестом".