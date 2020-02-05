В американском штате Флорида произошел курьезный случай, достойный премии Дарвина. Полиция обнаружила наркотики в сумке с надписью "Сумка, полная наркотиков". Мужчин, которым она принадлежала, остановили за превышение скорости.

Об инциденте сообщает телеканал WSVN 7 News.

34-летних Иана Симмонса и Джошуа Рейнхардта остановили в округе Санта-Роза в субботу, 1 февраля. Они ехали со скоростью 153 километра в час.

Во время проверки автомобиля полицейские обнаружили 75 граммов метамфетамина, грамм кокаина, 1,36 килограмма гамма-гидроксибутирата (его насильники используют для воздействия на жертву) и 15 таблеток MDMA (экстази). Обоих мужчин арестовали.

При этом в Офисе шерифа отметили, что не стоит перевозить запрещенные вещества в сумках, на которых написано, что в них находятся наркотики: "Наши сотрудники из отдела K-9 умеют читать".

Напомним, за прошлый год в киевской подземке произошло 806 преступлений, самым "популярным" стало - "наркотики в кармане".