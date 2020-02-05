В Украине создадут Фонд частичного гарантирования кредитов в сельском хозяйстве. Такое решение принял Кабинет министров на заседании в среду, 5 февраля. Новость сообщил в своем тТелеграм-канале премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

По его словам, бюджет-2020 предусматривает 240 млн грн для формирования уставного капитала Фонда.

"Фонд предоставит доступ малым и средним субъектам предпринимательства (до 500 гектаров) к банковским кредитам, уменьшив стоимость их привлечения. Кроме того, это также минимизирует риски возможного невозврата кредитов. Малые и средние аграрии смогут быть полноценными участниками рынка благодаря государственной поддержке", - написал в соцсети глава правительства.

Ранее "Страна" писала о том, что сегодня Кабмин и Deutsche Bahn подпишут меморандум по Укрзализныце.

Также мы сообщали, что Кабмин и МВД дают разные цифры по зарплате Авакова в декабре.