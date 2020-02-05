Сегодня, 6 февраля, в Харькове военный грузовик въехал в автозаправку на Окружной дороге. Об этом сообщают пользователи соцсетей.

Так же в сетях появились фото курьезного ДТП.

Фото: ХС • Харьков в Facebook

В среду, 5 февраля, на Окружной дороге в Харькове, около 07:00 водитель военного грузовика МАЗ не смог справиться с управлением и врезался в колонну, которая поддерживает крышу автозаправки. Предположительно ДТП произошло из-за того, что транспорт заскользил на дороге, покрытой льдом.

Фото: ХС • Харьков в Facebook

Ранее мы писали о том, что в Харькове суд отпустил водителя, 35-летнего гражданина США, который 23 января насмерть сбил 19-летнего парня в спальном районе. Водитель внес залог в размере 168 000 гривен и был выпущен из СИЗО.

Также "Страна" сообщала, что недавно в Харькове случился мертельный наезд на пешеходном переходе: Lanos въехал в двух мужчин, оба погибли.