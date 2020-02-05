Минобороны разослало по регионам письма с разъяснением об отсрочке для 18-летних и 19-летних призывников
В ходе призывных кампаний 2020 года призывники в возрасте 18 и 19 лет смогут получить отсрочку. Принимать их в ряды ВСУ и других военных формирований будут только с их письменного согласия.
Об этом в Facebook сообщил министр обороны Андрей Загороднюк.
По его словам, Минобороны 4 февраля направило разъяснительное письмо во все областные государственные администрации с рекомендациями по проведению призывных кампаний в 2020 году.
"В письме главам призывных комиссий всех уровней даны рекомендации, как рассматривать вопрос о предоставлении отсрочки от призыва 18- и 19-летним молодым людям... Если призывники этой возрастной категории будут иметь желание пройти военную службу в таком возрасте, они будут приняты в ряды ВСУ и других военных формирований. Это будет происходить исключительно с их письменного согласия", - написал Загороднюк.
Скриншот: Facebook/ Андрій Загороднюк
Напомним, в январе президент Владимир Зеленский снизил призывной возраст с 20 до 18 лет. "Страна" разбиралась, зачем Зеленский возвращает призыв с 18 лет.
Также мы писали, что министр обороны пообещал в этом году призывать только украинцев старше 19 лет.