Всемирное антидопинговое агентство WADA отстранило сборную России от участия в чемпионате мира по футболу 2022 года

Об этом сообщает профильное медиа beIN Sports в Twitter со ссылкой на источник в WADA.

"Всемирное антидопинговое агентство сообщило России о запрете на участие в чемпионате мира 2022 года в Катаре", - говорится сообщении.

Скриншот: beINSPORTS_news в Twitter

Подробностей пока нет. Ни WADA, ни ФИФА официально не подтвердили эту информацию.

Зато информацию прокоментировал глава российского антидопингового агентства РУСАДА Юрий Ганус: "Пока сложно это комментировать. Раньше об этом говорилось. Проходила информация, что если судом будут закреплены санкции WADA от 9 декабря, то в отборочном турнире сборная России сможет принять участие под своим флагом, но не сможет в финальной части. Но я бы сейчас не торопился, давайте подождем".

"Это болезненная тема, футбол всегда на виду. Хотя и другие виды спорта у нас под ударом, та же легкая атлетика", - добавил Ганус, как передает Sport24.

Напомним, что 9 декабря Всемирное антидопинговое агентство (WADA) объявило о введении спортивные санкции в отношении России. Исполком WADA на четыре года лишил российские спортивные федерации права участвовать в крупных международных турнирах, включая олимпиады и чемпионаты мира.

Подробно о сути конфликта и реакции России читайте в нашем материале WADA-зрада.