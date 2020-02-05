WADA отстранило сборную России по футболу от чемпионата мира-2022. В Москве советуют не спешить с выводами
Всемирное антидопинговое агентство WADA отстранило сборную России от участия в чемпионате мира по футболу 2022 года
Об этом сообщает профильное медиа beIN Sports в Twitter со ссылкой на источник в WADA.
"Всемирное антидопинговое агентство сообщило России о запрете на участие в чемпионате мира 2022 года в Катаре", - говорится сообщении.
Скриншот: beINSPORTS_news в Twitter
Подробностей пока нет. Ни WADA, ни ФИФА официально не подтвердили эту информацию.
Зато информацию прокоментировал глава российского антидопингового агентства РУСАДА Юрий Ганус: "Пока сложно это комментировать. Раньше об этом говорилось. Проходила информация, что если судом будут закреплены санкции WADA от 9 декабря, то в отборочном турнире сборная России сможет принять участие под своим флагом, но не сможет в финальной части. Но я бы сейчас не торопился, давайте подождем".
"Это болезненная тема, футбол всегда на виду. Хотя и другие виды спорта у нас под ударом, та же легкая атлетика", - добавил Ганус, как передает Sport24.
Напомним, что 9 декабря Всемирное антидопинговое агентство (WADA) объявило о введении спортивные санкции в отношении России. Исполком WADA на четыре года лишил российские спортивные федерации права участвовать в крупных международных турнирах, включая олимпиады и чемпионаты мира.
Подробно о сути конфликта и реакции России читайте в нашем материале WADA-зрада.