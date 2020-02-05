Украинцы теперь могут путешествовать без виз в Монголию и Аргентину и оставаться там на 90 суток в течение 180 дней. Это стало возможно после подписания Украиной безвизовых соглашений с этими странами. Об этом в своем Телеграм-канале сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

"Правительство утвердило два протокола между правительством Украины и правительствами Монголии и Аргентины, которые предусматривают увеличение срока безвизового пребывания гражданами Украины на территориях двух стран вдвое", - написал Гончарук.

В конце января Украина ввела годовой безвиз для подданых Великобритании. Но не смотря на это, в Лондоне заявили, что в их планы не входит упрощать визовый режим для украинцев.

Также мы сообщали, что Пристайко к достижениям года отнес безвиз с Эквадором и выезд в Россию по биометрике.