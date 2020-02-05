Иран продолжит сотрудничать с другими странами в расследовании дела о сбитом самолете "Международных авиалиний Украины". Однако там надеются, что больше не будет утечек информации, касающейся расследования.

Соответствующее заявление Организации гражданской авиации Ирана распространило государственное иранское агентство IRNA.

"Согласно Конвенции о международной гражданской авиации 1944 г. (также известной как Чикагская конвенция), общественное мнение следует привлекать не путем утечки этих результатов, а путем поиска причин воздушной катастрофы, чтобы избежать ее повторения. Следовательно, единственной стороной, которая имеет право обнародовать информацию о катастрофе, является сторона, ответственная за ее изучение", - говорится в заявлении.

В Организации гражданской авиации Ирана заявили, что продолжат рассмотрение различных аспектов катастрофы украинского самолета в рамках международных и национальных норм.

"И Организация также продолжит сотрудничество со странами, которые принимают участие в этом. Между тем Иран ожидает, что все стороны будут избегать политизации катастрофы и создания препятствий для технического и экспертного процесса", - говорится в заявлении.

В Иране также заявили, что аудиозапись, которая была обнародована украинскими СМИ, вместе с некоторыми другими документами передали представителю Украины в рамках обычной рабочей процедуры.

"Звуковой файл не был монополизирован, поскольку другие рейсы, которые были на связи с диспетчерской башней, слышали его одновременно. Следовательно, любая утечка данных, например запись, которая была предметом расследования, противоречит правилам расследования воздушных катастроф", - отметили в Тегеране.

Также в организации заверили, что ее не предупреждали о запусках ракет в авиапространстве над Тегераном перед сбиванием украинского самолета. Отмечается, что были собраны и проанализированы все разговоры пилотов и диспетчеров, которые произошли в день катастрофы самолета МАУ.

Напомним, что в распоряжении ТСН появились записи разговора диспетчера аэропорта Тегерана. Из них стало известно, что пилот другого самолета видел ракету, сбившую самолет украинской компании МАУ в Иране.

До этого пять стран требовали у Ирана предоставить черные ящики сбитого самолета МАУ.

Также мы писали о том, что Иран решил больше не делиться сведениями с Украиной после утечки записи переговоров с пилотом.