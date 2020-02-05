После того, как нардепа Софию Федыну вызвали в Офис генпрокурора для вручения уведомления о подозрении, она заявила, что ушла на больничный из-за ангины.

Соответствующий пост София Федына опубликовала в Facebook.

"Фолликулярная ангина. Два дня боролась. Но она таки одолела... Говорить не могу. Совсем", - написала нардеп.

Также Федына в комментариях сообщила, что с 4 февраля находится на больничном. Отметим, что повестка о вызове Федыны в Офис генпрокурора датирована 3 февраля, а вручение ей уведомления о подозрении назначено на 6 февраля. Федыну подозревают в угрозе убийством президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Скриншот: Facebook/ Sofiya Fedyna

Напомним, в октябре 2019 года Федына со своей соратницей, волонтером Марусей Зверобой записали видеоблог, посвященный президенту - после того, как он на повышенных тонах пообщался с бывшими добровольцами в Золотом. В этом блоге они обсуждали разные способы убийства Зеленского.