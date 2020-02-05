Ряд украинских изданий опубликовали материал, посвященный "электронной переписи" населения Украины, которую провел министр Кабмина Дмитрий Дубилет. В них говорится, что данные исследования были сфальсифицированы. В свою очередь Дубилет отрицает все обвинения.

Согласно информации издания "Капитал", данные по возрастной структуре по данным переписи Дубилета и по данным Госстата почти совпадают. Точнее отличаются на одну и ту же величину.

"Сразу как-то странно поразило практическое одинаковое соотношение между половозрастными группам - оно составляет около 88,8% (данные Дубилет от данных Госкомстата). Неужели никакой "экстраполяции" на самом деле не было? А было тупое умножение данных Госкомстата на коэффициент 0,888? А незначительные различия - это лишь результат округления (ибо не комильфо указывать в заключении, что у нас подсчитано 8 110 378,392 человек).

Чтобы проверить это предположение эксперты попробовали воссоздать возможное применение коэффициента 0,888 к данным Госкомстата. После нескольких итераций (что заняло около получаса времени), удалось с практически 100% точностью сгенерировать данные, которые опубликовал Дубилет, подав это как результат «экстраполяции» данных пенсионного реестра на данные Госкомстата", - говорится в публикации.

Исходя из этого был сделан вывод, что данные исследования подверглись фальсификации.

В ответ Дмитрий Дубилет заявил, что информация о фальсификации является фейком, который распространяется с помощью инструментов рекламы в социальной сети Facebook, а одно из изданий предложило Кабмину снять публикацию с сайта за денежное вознаграждение.

"Вчера по Интернету распространился фейк о якобы фальсификации оценки численности населения. В основном этот фейк поддерживался платной рекламой и публикациями на сомнительных сайтах (один из них предложил нам за $1500 снять публикацию), но затем его перепечатали несколько крупных СМИ. Так что приходится реагировать.", - пишет Дубилет.

В свою очередь министр Кабинета министров напомнил, что оценка численности населения была проведена при помощи трех методов, которые дали одинаковый результат.

"Почему данные "елочки" по данным Госстата и по данным, которые мы получили из электронных реестров, почти полностью совпали? Потому что Госстат свою елку вел так же на основании электронных реестров. Как только кто-то умирает или рождается - Госстат отражает это в своей елке. Непонятно, зачем преподносить как "сенсацию" то, что было черным по белому написано нами же в описании методологии", - добавил Дубилет

В своем посте министр также задается вопросом о том, в чьих интересах распространялся данный фейк: "У меня есть две версии. Одна из версий заключается в том, что фейк разгоняют люди, чью схему на сотни миллионов гривен мы недавно разоблачили. Сейчас готовим материалы в ГБР. В течение недели опубликую эту информацию".

Скриншот: Дмитрий Дубилет в Facebook

Напомним, что 23 января Кабинет министров предоставил результаты переписи населения Украины, согласно которым за годы независимости численность жителей сократилась на 15 миллионов человек.

Также "Страна" подробно разбиралась в том, куда делись 11 миллионов населения Украины.