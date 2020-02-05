Ограниченное водоснабжение будет введено в столице аннексированного Крыма из-за нехватки воды в водохранилищах. Как выяснилоь во время оперативно-хозяйственного совещания, питьевой воды для снабжения Симферополя при отсутствии достаточных осадков осталось максимум на 90-100 дней.

Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на главу так называемой "администрации" города Елену Проценко.

Уточняется, что используемый полезный объем воды в городе составляет 38% от забираемого из водохранилищ объема из-за потерь в сетях.

"Мы находимся на пике маловодного года, это самая острая проблема. Сейчас, на сегодняшний день, будет введено ограничение подачи воды (в Симферополе, - Ред.)", – сказала Проценко, но не назвала сроки введения графиков подачи.

По ее словам, режим ограничения подачи воды и график разместят на сайте "администрации" и обнародуют в СМИ. Он коснется многоквартирных домов и частных домовладений. Предполагается, что социальные объекты не будут ограничивать в подаче воды.

Ранее "Страна" писала о том, что Украина может начать продажу пресной воды в аннексированный Крым.

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