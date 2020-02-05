Президент Владимир Зеленский в Центре предоставления административных услуг (ЦПАУ) получил ID-карту с электронной подписью и протестировал электронный кабинет водителя.

Об этом 5 февраля сообщает сайт "112 Украина".

Зеленский стал первым украинцем, который воспользовался услугой электронной цифровой подписи. С ее помощью можно пользоваться государственными реестрами через сервис id.gov.ua.

"Сейчас здесь (на ID-карточке - Ред.) есть уже электронная подпись для каждого гражданина Украины. Можем сказать откровенно, у нас самый современный ID в Европе, тот, который сейчас предлагается украинцам. И еще будет много других приложений", - сказал Владимир Зеленский.

Заместитель министра МВД Сергей Гончаров добавил, что таким образом через интернет и приложение удастся пользоваться электронным кабинетом водителя, электронным кабинетом плательщика налогов, Пенсионного фонда или застройщика.

"Множество реестров все больше и больше становятся возможными с доступом за счет, в том числе, и этого средства. В ближайшее время можно будет это сделать, используя исключительно смартфон через NFC-ридер который находится в любом смартфоне, и это надежная, защищенная и имеет высокую степень криптозащиты", - сказал Сергей Гончаров.

В ЦПАУ во время регистрации Зеленскому также предложили оставить номер мобильного телефона, но он его не указал.

Фото: 112.ua

Напомним, что Кабмин запустил приложение "Дія", в котором можно будет скачать водительские права.

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