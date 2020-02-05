В Украине тарифы на центральное водоснабжение и водоотведение вырастут на 20%, при этом самой дорогой вода станет для жителей восточных областей. В частности, за воду в Павлограде и Бердянске жителям придется заплатить по 40 грн/куб.

Соответствующее решение об увеличении тарифов приняли на заседании регулятора тарифов Национальной комиссии по регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), основываясь на росте средней заработной плате в городах, сообщает ТСНn.

Рост тарифов на центральное водоснабжение и водоотведение будет зависеть от региона. "Основная причина - это заработная плата в городах. Заработная плата, которая была в структуре тарифа, составляла 5,6 тысячи гривен, сейчас среднерыночная зарплата - 12 тысяч, в Киеве - 16, во Львове - 18. Рост от 15 до 20 процентов - это несущественное подорожание на платежку", - говорит член НКРЭКУ Ольга Бабий.

Самую дорогую воду продолжают потреблять жители Павлограда и Бердянске. Здесь придется заплатить почти 40 гривен за куб. Цены в западной Украине несколько ниже. Вода остается самой дешевой в Луцке - чуть больше 16 гривен за подачу и отвод. Окончательную стоимость воды по регионам чиновники смогут озвучить через несколько дней. В регуляторе отмечают, что это повышение обусловлено стремительным ростом заработных плат в отрасли. В частности, в структуре тарифа, оплата труда составляет почти треть всей стоимости, а еще почти столько электричество.

Как сообщала "Страна", долги украинцев за коммуналку в декабре превысили 58 миллиардов гривен.

Ранее мы детально анализировали проблему подорожания коммунальных тарифов в статье "Плюс 30% к платежке за воду и до 50% - за тепло. Как украинцев заставят платить за себя и за соседа".