В "Киевавтодоре" показали, как коммунальщики борются со снегом в столице. Фото
В Киеве уже второй день на дорогах работает техника "Киевавтодора". К работе по очистке снега, который спровоцировал большое количество пробок и ДТП в столице, привлечено 274 машины.
Об этом в Facebook сообщила пресс-служба КК "Киевавтодор".
Так, сообщается, что работа по очистке дорог столицы от снега стартовала вечером 4 февраля. К ней привлечено 274 единицы снегоуборочной техники, которая обрабатывает улицы противогололедными средствами и чистит тротуары. Также с последствиями снегопада борются 158 работников в составе 28 бригад. Они вручную очищают лестницы, узкие пешеходные дорожки и остановки общественного транспорта.
К вечеру погодные условия могут ухудшиться, поэтому работа коммунальщиков будет продолжаться постоянно.
Скриншот: Facebook/ Комунальна корпорація "Київавтодор"
Напомним, "Страна" писала о том, что происходит на дорогах после первого в этом году снегопада 5 февраля.