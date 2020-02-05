В Киеве уже второй день на дорогах работает техника "Киевавтодора". К работе по очистке снега, который спровоцировал большое количество пробок и ДТП в столице, привлечено 274 машины.

Об этом в Facebook сообщила пресс-служба КК "Киевавтодор".

Так, сообщается, что работа по очистке дорог столицы от снега стартовала вечером 4 февраля. К ней привлечено 274 единицы снегоуборочной техники, которая обрабатывает улицы противогололедными средствами и чистит тротуары. Также с последствиями снегопада борются 158 работников в составе 28 бригад. Они вручную очищают лестницы, узкие пешеходные дорожки и остановки общественного транспорта.

К вечеру погодные условия могут ухудшиться, поэтому работа коммунальщиков будет продолжаться постоянно.

Скриншот: Facebook/ Комунальна корпорація "Київавтодор"

Напомним, "Страна" писала о том, что происходит на дорогах после первого в этом году снегопада 5 февраля.