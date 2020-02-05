С 1 марта 2020 года все нормативно-правовые акты Вооруженных Сил Украины будут приведены в соответствие с критериями членства в Организации Североатлантического договора (НАТО).

Депутаты Верховной Рады проголосовали за проект закона №2466 о признании утратившим силу Закона Украины "О Строевом уставе Вооруженных Сил Украины".

Стоит отметить, что данный законопроект призван подготовить украинские Вооруженные Силы к системе стандартов НАТО.

"Его принятие позволит привести нормативно-правовые акты Украины в соответствие к евроатлантическим нормам и критериям членства в НАТО путем внесения изменений в соответствующих законодательных и других нормативно-правовые акты Украины по вопросам, которые регулируются Строевым уставом Вооруженных Сил Украины", - говорится в заключении Комитета.

Новые акты, которые подходят под стандарты НАТО, Кабмину необходимо принять до даты вступления закона в силу - 1 марта этого года. Этими актами правительство должно урегулировать сферы: законодательного определения полномочий Министерства обороны Украины определять строевые приемы и движения военнослужащих без оружия и с оружием; строи подразделений и воинских частей в пешем порядке и на машинах; порядок выполнения воинского приветствия, проведения строевого смотра; место Боевого Знамени воинской части в строю, порядок его внесения и вынесения; обязанности военнослужащих перед построением и в строю и требования к их строевого обучения.

Ранее мы писали, какие еще проекты законов рассмотрит на сегодняшнем заседании Верховная Рада Украины.

Также "Страна" сообщала, что в Верховной Раде Украины зарегистрирован законопроект, который призван запретить воспроизводить в маршрутках и автобусах музыку или сериалы.



