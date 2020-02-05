В Украине летом этого года начнет работать система фото- и видеофиксации нарушений ПДД на дорогах. Камеры автоматической фиксации заработают на украинских дорогах в начале этого года.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук в интервью сайту autoconsulting.ua.

По словам Гончарука, осталось принять всего несколько документов. Сначала техническими средствами оснастят Киев и центральные регионы. А потом - закупят и установят, как минимум, несколько сотен камер. Ближе к лету будет изучен опыт использования средств автоматической фиксации, и они начнут массово появляться на дорогах.

Напомним, в МВД планировали направить деньги нарушителей на ремонт дорог. "Страна" также сообщала, что в Украине ввели в действие новые правила видеофиксации и парковке.

Также в Украине ввели обязательную фото- и видеофиксацию техосмотра авто.