Вечером во вторник, 4 февраля, в одном из торговых центров Львова мужчина открыл стрельбу. В результате происшествия никто не пострадал, стрелявшего задержали, ему грозит до семи лет тюрьмы.

Об этом сообщили в Отделе коммуникаций ГУ Нацполиции во Львовской области.

По данным полицейских, инцидент произошел около 17:40 в одном из самых крупных торгово-развлекательных центров Львова. Один из посетителей ТРЦ несколько раз выстрелил в воздух. На место прибыли правоохранители, они задержали мужчину и отвезли его в Галицкий райотдел. Выяснилось, что задержанный - 23-летний житель города Жовква (Львовская облать). У него изъяли предмет, похожий на пистолет для отстрела резиновых пуль, который направлен на экспертное исследование.

В момент стрельбы в торговом центре было более тысячи человек, однако, к счастью, никто не пострадал. Впрочем, злоумышленнику за хулиганство все равно грозит наказание - до семи лет лишение свободы. Сейчас проводится досудебное расследование.

Напомним, в январе в Киеве вспыхнула стрельба возле супермаркета на Бальзака. Стрелкам хоть и удалось поначалу сбежать с места преступления, но их вскоре нашли и задержали.