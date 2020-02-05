В ГБР открыли дело против главы НАБУ Сытника
Госбюро расследований открыло уголовное производство по факту возможного злоупотребления служебным положением директором Национального антикоррупционного бюро Артемом Сытником.
Об этом пишут Украинские новости со ссылкой на источник в ГБР.
"Это правда, такое уголовное производство открыто", - сказал он.
Дело открыто по части 1 статьи 364 Уголовного кодекса по заявлению депутата Верховной Рады Александра Дубинского ("Слуга народа"). Расследование начато 4 февраля. Дубинский обратился в ГБР с заявлением о преступлении Сытника, поскольку считает, что он признан судом виновным в коррупции и не может быть директором НАБУ.
Сытника обвиняют в том, что он не внес в декларацию информацию о дорогом отдыхе, к тому же не им оплаченном, за что на него составили административный протокол о коррупции.
Сегодня утром, 5 февраля, в центре Киеве начался массовый митинг против давления силовых органов на аграрные предприятия "Укрлендфарминга" и "Авангарда". Среди основных требований протестующих - отставка Артема Сытника с должности директора НАБУ.
Напомним, что главу НАБУ Сытника внесли в госреестр коррупционеров.
А перед этим Апелляционный суд признал Сытника коррупционером.
Оппоненты Сытника требуют его увольнения, но если примут изменения к закону о НАБУ, это можно будет сделать только с согласия западных доноров, которые пока к Сытнику относятся более чем благосклонно. Подробности - в материале "Страны".