Госбюро расследований открыло уголовное производство по факту возможного злоупотребления служебным положением директором Национального антикоррупционного бюро Артемом Сытником.

Об этом пишут Украинские новости со ссылкой на источник в ГБР.

"Это правда, такое уголовное производство открыто", - сказал он.

Дело открыто по части 1 статьи 364 Уголовного кодекса по заявлению депутата Верховной Рады Александра Дубинского ("Слуга народа"). Расследование начато 4 февраля. Дубинский обратился в ГБР с заявлением о преступлении Сытника, поскольку считает, что он признан судом виновным в коррупции и не может быть директором НАБУ.

Сытника обвиняют в том, что он не внес в декларацию информацию о дорогом отдыхе, к тому же не им оплаченном, за что на него составили административный протокол о коррупции.

Сегодня утром, 5 февраля, в центре Киеве начался массовый митинг против давления силовых органов на аграрные предприятия "Укрлендфарминга" и "Авангарда". Среди основных требований протестующих - отставка Артема Сытника с должности директора НАБУ.

Напомним, что главу НАБУ Сытника внесли в госреестр коррупционеров.

А перед этим Апелляционный суд признал Сытника коррупционером.

Оппоненты Сытника требуют его увольнения, но если примут изменения к закону о НАБУ, это можно будет сделать только с согласия западных доноров, которые пока к Сытнику относятся более чем благосклонно. Подробности - в материале "Страны".