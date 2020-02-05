Сегодня, 5 февраля, Печерский районный суд Киева рассмотрит ходатайство прокуроров о продлении меры пресечения подозреваемого в убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко. Адвокатам подозреваемого отказали в ходатайстве об отводе судьи Виталия Писанца.

Заседание состоится в 12:00. Об этом сообщает УНН.

По словам адвоката Антоненко Станислава Кулика, суд не удовлетворил его ходатайство об отводе судьи Виталия Пысанца. "Да, в отводе нам отказали", - сказал адвокат Кулик.

Ранее Министерство внутренних дел Украины заявило, что друг Андрея Антоненко Алексей Ермолов предоставил ложные показания по делу Шеремета, чтобы создать алиби подозреваемому.13 декабря 2019 года Ермолов в эфире одного из телеканалов рассказал, что в ночь перед убийством Шеремета Антоненко якобы находился у него в гостях, в городе Ворзель.

Напомним, срок следствия по убийству Павла Шеремета продлили на четыре месяца.

При этом подозреваемую в убийстве Шеремета Юлию Кузьменко оставили в СИЗО еще на два месяца.