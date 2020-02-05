Минобороны США разместило на подлодках новые ядерные боеголовки для противодействия потенциальным противникам, в числе которых находится Россия.

Об этом говорится в заявлении заместителя министра обороны США по вопросам политики Джона Руда.

По словам представителя Министерства обороны США, положением о ядерной стратегии от 2018 года регулируется модификация небольшого количества боеголовок баллистических ракет на подлодках. Такое положение было вписано в документ в связи с предположением о том, что такие потенциальные противники, как Россия, считают, что применение ядерного оружия малой мощности (тактического) может дать им преимущество над США и их союзниками и партнерами.

"ВМС США оснастили боеголовками малой мощности W76-2 баллистические ракеты на подлодках", - говорится в заявлении.

Ранее мы писали о том, что глава управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир заявил, что Анкара близка к подписанию соглашения с Россией о совместном производстве ПВО С-400 и получении их путем передачи технологий.

Также "Страна" сообщала, что США отказались поставлять Турции ЗРК Patriot. Туда отправились российские С-400. После этого в Госдепе США призвали Турцию избавиться от этих зенитно-ракетных систем.