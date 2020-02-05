Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что пока рано раскрывать подробности появления дыры в обшивке пилотируемого корабля "Союз МС-09".

Соответствующую публикацию он сделал в своем Twitter, отвечая на пост одного из пользователей.

"Всему свое время", - написал Рогозин.

Фото: twitter.com

Глава пресс-службы космической госкорпорации Владимир Устименко в этой же ветке обсуждения заявил, что результаты будут представлены после расследования.

Фото: twitter.com

Напомним, что отверстие в обшивке космического корабля обнаружили 30 августа 2018 года, когда датчики на МКС показали снижение давления воздуха. Вечером того же дня трещину обработали герметиком, в настоящее время отверстие полностью заделано. Сначала на Земле предположили, что причиной дыры стал микрометеорит, но вскоре стало ясно, что отверстие просверлили - на земле или в космосе, пока непонятно.

Также мы писали о том, что в начале 2019 года Рогозин заявил, что не все ясно с дырой и нужны еще эксперименты в космосе.