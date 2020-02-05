Завтра, 6 февраля, на заседание фракции "Слуга народа" придет президент Владимир Зеленский для обсуждения голосования за проект закона о рынке земли.

Об этом сообщает телеграм-канал "Политика Страны".

В четверг, в 09.00 состоится заседании фракции "Слуга народа", которое намерен посетить президент Украины Владимир Зеленский. Ожидается, что главной темой обсуждения на этой встрече будет принятие во втором чтении проекта закона о продаже земли.

Источники "Страны" утверждают, что во фракции нет единой позиции касательно завтрашнего голосования.

"Ранее глава фракции Давид Арахамия прогнозировал, что закон о земле начнут рассматривать в четверг. Правда, там много поправок. И сколько рассмотрение продлится пока непонятно", - говорится в сообщении канала.

Ранее о голосовании за проект закона о продаже земли говорил вице-спикер парламента Руслан Стефанчук. Он заявил, что каждый гражданин будет решать самостоятельно, продавать права на пользование землей или отдать ее во временное пользование.

Напомним, что "Страна" подробно писала о том, как был изменен законопроект о рынке земли ко второму чтению и какие нововведения там появились.