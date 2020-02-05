Кабмин планирует рассмотреть ряд законопроектов, в том числе о поощрении украинцев к прохождению военной службы по контракту, улучшению социальной и правовой защиты военнослужащих и членов их семей. Также на сегодняшнем заседании правительство подпишет меморандум по Укрзализныце с немецкой компанией Deutsche Bahn.

Об этом сообщается в повестке дня заседания на Правительственном портале.

Первым на рассмотрение правительства вынесен проект Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно поощрения граждан Украины к прохождению военной службы по контракту, улучшение социальной и правовой защиты военнослужащих и членов их семей" и проект протокольного решения. Докладчиком выступит министр обороны Андрей Загороднюк.

Чиновники также намерены утвердить проект закона "О фонде частичного гарантирования кредитов в сельском хозяйстве". Кроме того, представители правительства планируют рассмотреть протокол между Кабмином Украины и правительством Аргентинской Республики о внесении изменений в соглашение об отмене виз; об утверждении Соглашения с правительством Монголии о взаимной отмене виз; о ликвидации территориальных органов администрации Государственной пограничной службы; о внесении изменений в порядок и условия предоставления субвенции из госбюджета местным бюджетам на осуществление мероприятий по поддержке территорий, подвергшихся негативному воздействию в результате вооруженного конфликта на востоке Украины; о создании Института государственного управления и научных исследований гражданской защиты.

5 февраля Кабмин также рассмотрит проекты распоряжений об одобрении концепции государственной целевой программы обеспечения реализации права на жилье лиц, которые защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, и внутренне перемещенных лиц на период до 2025 года; о реализации пилотного проекта финансирования профессионального (профессионально-технического) образования.

На повестке дня также проект распоряжения о внесении изменений в план мероприятий по реализации нового этапа реформирования местного самоуправления и территориальной организации власти в Украине на 2019-2021 годы.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский впервые публично высказался в поддержку законопроекта 2571, который написан для того, чтобы не допустить возврата "Приватбанка" его бывшим собственникам – Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову.

Также стало известно, что Кабмин зарегистрировал законопроект о приватизации "Нафтогаза", "Укрпошты" и "Укрзализныци".