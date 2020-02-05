В Канаде состоялась встреча премьер-министр Джастина Трюдо и украинского режиссера и бывшего политзаключенного Олега Сенцва. На ней поднимались вопросы поддержки незаконно удерживаемых лиц.

Об этом в Facebook написал сам канадский премьер-министр.

"Будучи политзаключенным, Олег Сенцов проявил удивительную силу и мужество. Сегодня мы говорили о его работе по борьбе за права угнетенных и незаконно заключенных, и я подтвердил неизменную поддержку Канадой суверенитета и территориальной целостности Украины", - написал Трюдо.

Судя по фотографиям, которые выложил Трюдо, на встрече также присутствовала вице-премьер Канады Христя Фриланд. Что касается Олега Сенцова, он также рассказал о встрече с главой правительства Канады, назвав его "одним из самых преданных и крепких союзников Украины".

Скриншот: Facebook/ Justin Trudeau

Скриншот: Facebook/ Олег Сенцов

Напомним, ранее Сенцов, Арахамия и Коболев стали спикерами в Украинском доме в Давосе.

Также "Страна" писала о том, что известно о семье Олега Сенцова.