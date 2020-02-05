Сенцов в Канаде встретился с Трюдо и обсудил с ним борьбу за права не виновных узников. Фото
В Канаде состоялась встреча премьер-министр Джастина Трюдо и украинского режиссера и бывшего политзаключенного Олега Сенцва. На ней поднимались вопросы поддержки незаконно удерживаемых лиц.
Об этом в Facebook написал сам канадский премьер-министр.
"Будучи политзаключенным, Олег Сенцов проявил удивительную силу и мужество. Сегодня мы говорили о его работе по борьбе за права угнетенных и незаконно заключенных, и я подтвердил неизменную поддержку Канадой суверенитета и территориальной целостности Украины", - написал Трюдо.
Судя по фотографиям, которые выложил Трюдо, на встрече также присутствовала вице-премьер Канады Христя Фриланд. Что касается Олега Сенцова, он также рассказал о встрече с главой правительства Канады, назвав его "одним из самых преданных и крепких союзников Украины".
Скриншот: Facebook/ Justin Trudeau
Скриншот: Facebook/ Олег Сенцов
Напомним, ранее Сенцов, Арахамия и Коболев стали спикерами в Украинском доме в Давосе.
Также "Страна" писала о том, что известно о семье Олега Сенцова.