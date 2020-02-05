Соцсеть Instagram принесла более четверти всех доходов от рекламы своей компании-владельцу Facebook в прошлом году.

Об этом сообщает Bloomberg.

Анонимные источники издания заявили, что социальная сеть Instagram принесла Facebook inc. около 20 миллиардов долларов США в 2019 году. Судя по этим данным, реклама на платформе YouTube, которая принадлежит Google, принесла компании на 4,9 миллиардов меньше - всего 15,1 млрд долларов.

Стоит отметить, что пресс-служба Facebook не подтвердила и не опровергла эту информацию. Компания не раскрывает прибыль от Instagram отдельной строкой в своих отчётах о доходах.

Ранее "Страна" писала, что Facebook запретит пользователям Instagram публиковать фото, рекламирующие электронные сигареты, табак и оружие. Это коснется публикаций блогеров, которых спонсируют определенные бренды. Прямая реклама этих товаров в соцсети запрещена, теперь в компании хотят ужесточить правила.

Также мы сообщали о том, что Офис президента Владимира Зеленского лишил пользователей Instagram и YouTube возможности оставлять комментарии под постами в своих аккаунтах, отключив эту функцию.