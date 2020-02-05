Дело об угрозах Зеленскому от "порохоботов" сдвинулось с мертвой точки. Нардепа от "Европейской солидарности" Софию Федыну вызывают в Генпрокуратуру для вручения подозрения. И это, кстати, будет первая "пидозра", которые вручили нардепу после отмены неприкосновенности.

Именно Федына со своей подругой, волонтером Марусей Зверобой, еще в октябре записали скандальное видео с угрозами Владимиру Зеленскому. Где они обсудили, каким образом президент примет свою смерть после стычки с бывшими добровольцами в Золотом.

Сначала партия власти пыталась не заметить этого инцидента. Но "слуг народа" начали упрекать в трусости перед националистами. Тогда началось следствие. Которое шло, мягко говоря, неспешно: только через месяц ГБР подготовило подозрения, еще месяц их рассматривала Генпрокуратура, вернув по итогу без подписи Рябошапки.

То есть обе девушки пока даже не подозреваемые по этому делу. Хотя у Маруси Зверобой в конце ноября провели обыск и несколько раз вызвали на допрос.

Теперь же "пидозру" выдвигают - но только Софии Федыне. Что немного странно: куда больше угрожала Зеленскому ее подруга Зверобой.

Почему так и что будет с этим делом - разбиралась "Страна".

Повестка для депутата

О вызове Федыны сегодня сообщил Офис генпрокурора. Он опубликовал повестку для нардепа.

В повестке, датированной 3 февраля, говорится, что Федыне вменяют угрозу убийством президенту - в связи с его деятельностью и по предварительному сговору группой лиц.

Это две уголовных статьи:

346-я (часть первая) - угроза или насилие относительно государственного или общественного деятеля. Часть первая - угроза убийством, причинением вреда здоровью, уничтожением или повреждением имущества, а также похищением или лишением свободы в отношении президента, других чиновников первого ряда, а также в отношении их близких. Если это связано с профессиональной деятельностью президента.

Санкция по статье - лишение свободы на срок до пяти лет.

28-я (часть вторая) УК Украины - совершение преступления по предварительному сговору группой лиц.

Среди уважительных причин для неявки в повестке указаны: командировки, нахождение под стражей, эпидемии, военные действия, стихийные бедствия, болезнь и смерть близких родственников.

Интересно, что еще вчера Федына в Facebook заявляла, что у нее фолликулярная ангина. Учитывая, что повестка выписана еще 3 февраля, то депутат могла знать о ней и уйти на больничный.

Повестка для Софии Федыны с подписью генпрокурора Руслана Рябошапки

У Порошенко после этог сделали заявление с трибуны Верховной Рады, где сравнили Зеленского с Януковичем, который "падал от яйца". "Опыт Януковича доказывает - это очень плохо заканчивается!", - пригрозил нардеп Парубий.

Дело Федыны и Зверобой

В конце октября прошлого года Владимир Зеленский в Золотом пообщался на повышенных тонах с добровольцами, которые мешали разведению войск в Золотом. После этого нардеп от фракции "Европейская солидарность" София Федына обнародовала скандальное видео.

На нем где она вместе с блогером и волонтером Марусей Зверобой обсуждает варианты смерти президента.

Скандальный ролик с заголовком "Софія Федина та Маруся Звіробій. Львівський мега стрім... бо хтось думає, що безсмертний..." появился на канале нардепа в youtube. В нем Федына и Зверобой не стесняются в выражениях и перечисляют возможные способы смерти президента.

"Разница между тобой и Порошенко основная в том, что Порошенко кто-то желал, чтобы его в тюрьму посадили, а тебе желают, чтоб ты с@ка сдох, и просто обсуждают, каким образом. Или тебя повесить, или пристрелить, или пусть граната взорвется... Тебя кто-нибудь подорвет, я тебе обещаю. Тебя надо мочить, с@ка, в сортире", - сказала Маруся.

Федына добавила, что ненароком может взорваться граната или президента могут убить во время обстрела противника, "когда кто-то в голубой рубашечке" пойдет на передовую (это было намеком на Зе, который именно в такой рубашке ездил на Донбасс).

Позже Федына прокомментировала свой разговор, записав еще один видеоролик, в котором заявила, что хочет, чтобы президент Зеленский "на своей шкуре ощутил, что такое прилеты".

В "Слуге народа" после взрыва в соцсетях расценили заявления Федыны и Зверобой как призывы к физической расправе с президентом. А в партии Порошенко назвали реакцию на скандальные заявления "преследованием за взгляды и ограничением свободы слова в Украине".

Правда, до конца года с Федыной ничего не происходило: подозрение ГБР обеим фигуранткам не согласовал генпрокурор Руслан Рябошапка. При этом у Маруси Зверобой дома провели обыск, во время которого изъяли оружие, телефон и блокнот.

После обыска она вновь повторила угрозы Зеленскому.

"Если ты будешь хамить военнослужащим, с тобой произойдет все, что мы тебе по списку поясняли с Федыной. Если ты думаешь, что с тобой этого не произойдет, потому что ты заказал мне обыск дома, то ты ошибаешься. Произойдет так, как мы сказали", - заявила она.

На данный момент у Маруси статус свидетеля. Также ее допрашивали в ГБР.

Историю с угрозами Зеленскому партия Порошенко подает как репрессии против демократии и свободы слова. А недавно на "Прямом" телеканале, близком к экс-президенту, телеведущий Сергей Поярков назвал Зеленского "чмом" за уголовные дела на Федыну и Зверобой и пригрозил "пороть на конюшне розгами" президента и "слуг народа".

За это на Пояркова завела дело СБУ по той же 361 статье - угроза политическому деятелю. Суд отпустил его под личное обязательство, но с запретом покидать Киев.

Впрочем, большого эффекта подобные "репрессии" для Порошенко не дают. Экс-президент пока не может конвертировать их ни в масштабные протесты, ни в беспокойство западных структур.

Почему "пидозру" вручают сейчас?

Когда в конце года Руслан Рябошапка отказался подписывать подозрение Федыне, выдвигалась версия, что генпрокурор хочет подождать снятия депутатской неприкосновенности. Чтобы не мучиться с проведением этого решения через Раду.

Иммунитет для всех депутатов отменялся с 1 января 2020 года. Однако подозрение Рябошапка решился вручить лишь через месяц после снятия неприкосновенности. Хотя фабула дела была известна еще осенью - когда ГБР составило проект подозрения и направило его в Офис генпрокурора.

Возможно, вызов Федыны к Рябошапке связан с падением рейтинга Зеленского. Популярность президента, по данным некоторых опросов, впервые опустилась ниже 50%. А уголовное дело против скандального депутата от партии Порошенко наверняка вызовет одобрение избирателей Зе.

Что, впрочем, совсем не гарантирует доведение этого дела до суда и реального наказания для Федыны.

Кстати именно тем же факторм объясняется отсутствие пока подозрения для Маруси Зверобой (по крайней мере о нем правоохранители ничего не говорят). Суд над ней может вызвать лишнее возбуждение среди ветеранов и волонтеров, тогда как широкой аудитории волонтерша малоизвестна.

Хотя по логике подозрение нужно объявлять и ей - ведь все угрозы Зеленскому шли из ее уст.

Вероятно, это и будет сделано - не исключено, что с разведением двух "пидозр" по времени.