В Киеве, 5 февраля, первый снегопад вызвал дорожный коллапс, пробки в столице достигли отметки в 5 баллов. Заторы наблюдаются в районе Южного моста, по пути в аэропорт "Жуляны", в районе Подола и на Набережном шоссе.

С раннего утра движение замедлилось в районах въезда на правый берег на мосту Патона, Дарницком и Северном мосту. Тянучки наблюдались на проспекте Победы.

Самые крупные тянучки, причем традиционные, наблюдаются в районе Голосеевки, на Лукьяновке. На проспекте Победы задержка в пути составляет около получаса, проблемными являются проспект Лобановского, бульвар Леси Украинки, осложнен проезд на ул. Сечевых Стрельцов, Набережно-Луговой, бульваре Шевченко в сторону цирка и на улицах Жилянской и Борщаговской.

По данным гугл-карт, в Киеве с утра произошли около 10 ДТП. Так, автомобили столкнулись на ул. Степана Бандеры, Богатырской, Борщаговской, Льва Толстого, Владимирском спуске, на Большой Житомирской, на Нижнем Валу и других улицах.

Ситуация на дорогах 5 февраля. Фото: yandex.ua/maps

Пробки в Киеве 5 февраля. Фото: Google-карты

Ситуацию осложнили упавшие деревья. Так, утром было задержано движение трамваев №12, 17 на маршруте Лесная трасса - Детский санаторий, поскольку в направлении Пущи-Водицы упало дерево.

Кроме того, дерево упало на проезжую часть на перекресте Франко и Хмельницкого в центре Киева.

Напомним, в ГосЧС предупреждают, что на дорогах Украины выпадет до 50 см снега, 41 населенный пункт уже обесточен.

Ранее в Киеве на Лукьяновке произошло масштабное ДТП. Два человека в больнице.