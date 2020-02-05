Бывший главный режиссер львовского Национального академического драматического театра им. Марии Заньковецкой Федор Стригун обратился к президенту Владимиру Зеленскому, СБУ, ГБР и премьеру Гончаруку. По его мнению, в театре, где он работал и откуда его уволили, имеют место коррупция и дезинформация, а его гендиректор злоупотребляет служебным положением.

Об этом Стригун написал на своей странице в Facebook.

В качестве подтверждения своих слов Стригун приложил фото ответа на депутатский запрос Михаилу Цимбалюку, подписанный министром культуры, молодежи и спорта Владимиром Бородянским. В документе речь идет о том, что бывшего главного режиссера театра уволили в декабре за прогулы. Однако по словам Стригуна, приказ о его увольнении вышел в ноябре.

"Владимир Бородянский, и ты говоришь о борьбе с дезинформацией? Да, ты же ее и распространяешь! Тебя обманули и оставили в дураках! Тебя "сделали"! Если бы ты не прятал голову в песок, изображая страуса, то должен был, хоть краем уха, услышать "шум" вокруг ситуации в театре имени Марии Заньковецкой, который продолжается уже долгие месяцы. Письма о моем увольнении я получил аккурат в день рождения Андрея Мацяка - 26 ноября - это, если верить календарю, а не экстрасенсам, за месяц до моих якобы "прогулов" в декабре, за которые меня уволили. И ты об этом должен был знать. И я убежден, что ты знал об этом!" - написал Стригун.

Скриншот, фото: Facebook/ Федір Стригун

Напомним, экс-посол Польши в Украине Пекло опубликовал письмо-жалобу о том, что его уволили без причин.