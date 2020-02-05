Народный депутат Украины София Федына 6 февраля вызывается в Офис генпрокурора для вручения письменного уведомления о подозрении.

Ее подозревают в угрозе убийством президенту Украины Владимиру Зеленскому, говорится в повестке, опубликованной на сайте Офиса.

"По поручению Генерального прокурора 3 февраля 2020 следователем Государственного бюро расследований с соблюдением требований ст. 135 УПК Украины, на 6 февраля 2020 вызвана Народный депутат Украины Федына София для проведения процессуального действия - вручение письменного уведомления о подозрении", - заявили в пресс-службе.

Напомним, что Федына прокомментировала подготовку ей подозрения. "Можем говорить о режиме Зеленского", - заявила нардеп.

Федына в октябре со своей соратницей, волонтером Марусей Зверобой записали видеоблог, посвященный президенту - после того, как он на повышенных тонах пообщался с бывшими добровольцами в Золотом. В этом блоге они обсуждали разные способы убийства Зеленского.

После этого подозрения обеим девушкам выписало Госбюро расследований. Обыски по этому делу уже прошли у Маруси Зверобой.

Однако Офис генпрокурора тогда не подписал ни одной из "пидозр".