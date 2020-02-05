Сегодня, 5 февраля, под зданием Верховной Рады Украины, где проходит очередное заседание парламента, проходит акция протеста работников аграрных компаний "Укрлэндфарминг" и "Авангард" против действий НАБУ под руководством Артема Сытника.

Участники митинга, скандируют "Сытника - геть!".

Об этом сообщают журналисты "Страны" с места событий.

Аграрии митингуют под Радой за отставку директора НАБУ Сытника. Фото: Страна

Вчера представители группы аграрных компаний "Авангард" и "Укрлэндфарминг" выступили с заявлением о том, что детективы Национального антикоррупционного бюро Украины проводят допросы 10 тысяч работников якобы по поводу того, что компании якобы не построили два птицекомплекса - "Авис" и "Чернобаевское".

В пресс-службе компании заявляют, что птицекомплексы работают с 2013 года и платят огромные налоги в украинский бюджет. "Артемом Сытником, который судом признан коррупционером, движет месть, ради которой он готов уничтожать все - экономику страны, рабочие места, судьбы людей. Мы обращались во все инстанции, мы стучали во все двери, чтобы нас услышали и остановили беспредел коррупционера Сытника. У нас не осталось других возможностей защитить себя, кроме акций протеста", - говорится в сообщении.

Отметим, что компании "Авангард" и "Укрлэндфарминг" принадлежат бизнесмену Олегу Бахматюку, в отношении которого НАБУ сейчас расследует уголовное дело. Свою позицию по этому делу Бахматюк изложил в интервью "Стране".

Ранее мы писали, что директора НАБУ Сытника, которого апелляционный суд признал виновным по делу о нашумевшем отдыхе в охотничьем хозяйстве, внесли в единый государственный реестр коррупционеров.