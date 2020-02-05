Кабмин обратился к наблюдательному совету НАК "Нафтогаз Украины" с требованием не выплачивать топ-менеджерам компании астрономические премии. Также правительство решило, что в "Укрзализныце" и других госкомпаниях тоже должны отказаться от выплаты премий - до тех пор, пока не будет обозначен процесс установления их размера.

Об этом с ссылкой на протокольное решение Кабинета министров от 29 января пишут "Украинские новости".

"Наблюдательному совету НАК "Нафтогаз Украины" воздержаться от принятия (согласования) решений о начислении и выплате руководителям и работникам компании премий, вознаграждений и других выплат, связанных с победой в Стокгольмском арбитраже над компанией "Газпром", - сказано в документе.

Субъекты управления объектами госсобственности, набсоветы госкомпаний, а также набсовет АО "Укрзализныця" тоже, по мнению правительства, должны временно отказаться от выплаты премий топ-менеджерам и руководителям - пока не будет четко обозначен процесс определения их размера. Поэтому Кабмин поручил также Минэкономики внести предложения по унормированию процесса установления размера премий.

Также премьер Алексей Гончарук направил письмо к главе набсовета "Нафтогаза" Клэр Споттисвуд, в котором просит рассмотреть возможность пересмотра размера премий руководству компании. Кроме того, он попросил набсовет учесть его рекомендации от и воздержаться от принятия решений по начислению премий до проведения консультаций с правительством, как акционером компании.

Гончарук готов встретится с набсоветом в ближайшее время до очередного заседания набсовета в феврале для обсуждения этого вопроса и просит передать ему информацию об основания для начисления премий руководству "Нафтогаза" и протоколы заседаний набсовета и правления по этому вопросу.

Скриншоты: ukranews.com

Напомним, в середине января стало известно, что топ-менеджеры "Нефтегаза" получат премию почти в 700 миллионов.

После этого Зеленский потребовал у Гончарука пересмотреть астрономические премии руководства "Нафтогаза".