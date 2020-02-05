Сегодня Верховная Рада Украины рассмотрит законопроекты о лесном хозяйстве, телеком-провайдерах, уставе ВСУ, и пожарной безопасности.

Об этом гласит информация на официальном сайте украинского парламента.

Ожидается, что сегодня Верховная Рада рассмотрит в первом чтении изменения в закон о Высшем антикоррупционном суде. Также депутаты проголосуют за изменения в Лесной кодекс и относительно патентного законодательства. В первом чтении депутаты так же рассмотрят упрощение получения украинского гражданства.

Что касается второго чтения, то Рада рассмотрит проект закона об упрощении доступа телеком-провайдеров к объектам инфраструктуры.

Также сегодня нардепы могут отменить действие закона о строевом уставе Вооруженных сил и изменения в законодательстве касательно права на получение пенсий отдельными категориями граждан.

Украинский парламент сегодня может ратифицировать соглашение с Литвой о трудоустройстве и изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно усиления ответственности за нарушение пожарной безопасности в лесах.

Позже, в 16:00 у депутаты начнут работу фракциях и комитетах.

Ранее мы писали, что украинцы смогут менять не только отчество, но даже называться по-матери. Или вовсе отказаться от отчества. Об этом говорится в проекте закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно права физических лиц на смену отчества". Он уже подан в профильный Комитет Верховной Рады.

Также "Страна" сообщала, что в Верховной Раде Украины зарегистрирован законопроект, который призван запретить воспроизводить в маршрутках и автобусах музыку или сериалы.