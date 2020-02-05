Президентские выборы в США могут пойти совмем не по тому сценарию, который виделся до недавнего времени.

Как показали праймериз в первом американском штате - Айове - избиратели Демократической партии совсем не горят желанием выдвигать против Трампа Джо Байдена, недавнего фаворита гонки. Его двигает вперед истеблишмент, но, как видим, простые избиратели - нет.

Бывший вице-президент Обамы, который курировал Украину, выходит по итогам внутрипартийных выборов только на четвертое место. Первое и второе пока (после подсчета 71% голосов) делят между собой молодой Питт Буттиджич (открытый гей) и пожилой Берни Сандерс, известный своими социалистическими взглядами и комплиментами в адрес СССР.

А ведь именно Байден еще весной считался главным оппонентом Трампу, имея 40%-й рейтинг. Правда, уже осенью он покатился вниз. Что, собственно, подтвердили и первые праймериз.

Не в малой степени это произошло из-за муссирование темы коррупции Байдена в Украине, где в компании "Буризма" (принадлежит экс-министру времен Януковича Злочевскому) получил высооплачиваемую должность его сын, после чего уголовные дела против нее были закрыты, а генпрокурор Шокин, которые эти дела расследовал, был уволен. Как утверждает сам Шокин - по требованию тогдашнего вице-президента Байдена.

Байден все обвинения в коррупции отрицает, но толком так и не смог объяснить зачем его сын устроился работать в компанию к Злочевскому.

И теперь, как видим, он пожинает плоды скандала.

Что еще показали внутрипартийные выборы в Айове - разбиралась "Страна".

Чем закончились кокусы в Айове

Кокусы - так называются выборы среди сторонников какой-либо партии. На этих праймериз определяют, кого вся партия выдвинет на президентский пост.

Позавчера, 3 февраля, кокусы по традиции начались в первом штате - северо-восточной Айове.

На его результаты всегда обращают самое пристальное внимание: последними четырьмя кандидатами от Демпартии были как раз победившие на кокусах в этом штате.

У республиканцев же вчера сенсаций никаких не было: здесь с подавляющим преимуществом - 97,2% голсов - выиграл Дональд Трамп.

Сообщение Республиканской партии Айовы о победе Трампа на кокусах

Главная интрига завязывалась в Демократической партии, у которой пока нет кандидата, который имеет столь же консолидированную поддержку.

Всего баллотировались 11 претендентов, досье на каждого "Страна" уже публиковала. Если республиканцы объявили о своих результатах уже утром 4 февраля (по Киеву), то демократы с объявлением предварительных итогов тянули до поздней ночи.

Виной тому был назван некий странный сбой в мобильном приложении, при помощи которого считали голоса. Что сразу же породило подозрения, что с подсчетом голосов начался какой-то "мухлеж", чтоб не допустить победы в этом штате Сандерса, который здесь лидировал по всем опросам.

Интересно, что разрабатывали сломавшееся приложение люди, связанные с противниками Сандерса - Хиллари Клинтон и еще одним кандидатом от демократов Питом Буттиджичем.

В течение дня подсчета были разные данные о результатах. Утром пресс-служба Берни Сандерса опубликовала данные о его победе в кокусах. Первая тройка лидеров по его версии выглядела так:

Берни Сандерс - 29,66%

Питт Буттиджич - 24,59%

Элизабет Уоррен - 21,24%

Что характерно, ни один из других кандидатов данных Сандерса не опровергал.

Вскоре Демпартия заявила о несоответствиях в результатах голосования - между бумажными протоколами и электронной версией.

"Мы обнаружили несоответствия в результатах представленных по трем направлениям. В дополнение к технологическим системам, используемым для составления таблиц результатов, мы также используем фотографии итогов голосования и бумажный журнал для проверки соответствия всех результатов и обеспечения уверенности и точности", - рассказала Мэнди МакКлюр, директор партии по коммуникациям.

"Мы сравниваем все электронные данные с бумажными копиями. Такая система подсчета отнимает больше времени, но она гарантирует, что мы сможем объявить результаты с полной уверенностью", - заверил председатель Демократической партии Айовы Трой Прайс.

Результаты начали появляться уже в ночь на 5 февраля - однако в них появился другой лидер. Им оказался Питт Буттиджич. За ним с небольшим отрывом следует Берни Сандерс, потом Элизабет Уоррен и только на четвертом месте - Джо Байден.

Предварительные результаты голосования Демпартии в Айове. Фото - results.thecaucuses.org

На данный момент обработан 71% голосов. То есть, Сандер еще может выйти на первое место.

Но пока, как видим, в результате странной затяжки времени и "несоответствий" на первое место вырвался не Сандерс, а Буттиджич. Хотя и с небольшим, повторимся, отрывом.

Семейство Трампов не преминуло потроллить демократичские кокусы.

Дональд Трамп-младший поинтересовался в Твиттере: "Если демократы не в силах провести кокусы, к которым они готовились четыре года, какого черта тогда кто-то может думать, что они смогут управлять страной?".

"Демократические кокусы стали настоящей катастрофой. Ничего не работает, так же, как и когда они управляли страной", - отреагировал потом и сам президент.

Что означает первенство Буттиджича

38-летний мэр города Саут-Бенд штата Индиана еще в ноябре громко заявил о себе, обойдя на дебатах основных фаворитов - Сандерса и Уоррен. Тогда "Страна" написала о нем статью.

Пит - открытый гей, сочетался браком со школьным учителем. При этом несколько месяцев прослужил в разведке на территории Афганистана (Буттиджич знает восточные языки).

В отличие от своих ближайших конкурентов по Демпартии, Буттиджич не столь радикально социален. Напомним, Сандерс и Уоррен - сторонники увеличения налогов на активы миллионеров и миллиардеров с целью перенаправления этих средств для нужд малоимущих. Бесплатные детские сады, образование и лечение для тех, кто не может себе этого позволить.

Кроме того Сандерс выступает против вмешательства американцев в дела других стран и против развязывания войн. Он за решение всех основных международных проблем исключительно мирными способами.

Позиция Пита же куда более близка к мейнстриму вашингтонской элиты: если вычеркнуть бесплатную медстраховку (это у все почти демократов общее место еще со времен Обамы), то у него остается льготное высшее образование для детей из семей, чей годовой доход ниже 100 тысяч долларов.

То есть именно такой кандидат скорее всего больше устраивает спонсоров партии - крупных "акул капитализма" - чем условно "красные" Сандерс и Уоррен.

Безусловно, пока ставка номер один у истблишмента на Байдена, но если он провалится (а это, судя по итогам праймериз в Айове, выглядит вероятным, хотя общая социология в целом по США все еще дает Байдену хорошие результаты), то в качестве "запасного варианта" задействуют Буттиджича.

Неизвестно, с этим ли связано неожиданное первенство последнего в Айове. Но к нему действительно очень много вопросов.

Во-первых, явная затяжка с подсчетом голосов, в результате которой Сандерс вылетел на второе место. Во-вторых - полное несоответствие результатов тому, о чем говорила партийная социология в последние недели. По всем опросам в Айове должен был победить именно Сандрес.

Выводы из этой ситуации делает телеграм-канал "Политика Страны":

1. Также как и на выборах в 2016 году аппарат Демпартии работает против Сандерса. Причём, как видно по Айове, уже возникают сильные подозрения в подтасовках против Сандерса.

2. Аппарат Демпартии работает на Байдена, пытаясь его протолкнуть в кандидаты от демократов. А если это не получится, то, в качестве запасного варианта, ставка будет сделана на Пита Буттиджича.

3. Если Сандерса прокатят на праймериз и на выборы против Трампа пойдёт кто-то другой от демократов, победа действующего президента США будет предопределена. Сторонники Сандерса (а их немало) после всех этих подтасовок не будут голосовать за кандидата от демократов. Так уже было в 2016 году. Сейчас же, судя по скандальному старту кампании, отторжение сторонников Сандерса от демократического кандидата (если им окажется не Берни) будет еще больше.