В Верховной Раде Украины зарегистрирован законопроект, который призван запретить воспроизводить в маршрутках и автобусах музыку или сериалы.

Об этом сообщил один из авторов проекта закона Владимир Вятрович.

В среду, 5 февраля, бывший глава Института национальной памяти Украины, а сейчас - депутат от фракции Европейская солидарность Владимир Вятрович внес на рассмотрение в украинский парламент проект закона, которым регулируется сфера воспроизведения аудио- и видеопродукции в украинском общественном транспорте. Сам нардеп назвал его "законом об акустическом насилии".

Фото законопроекта Вятровича об акустическом насилии. Фото: Владимир Вятрович

"Вместе с 15 коллегами из разных фракций зарегистрировал законопроект №3006, призванный положить конец акустическому насилию в пассажирском транспорте. Спасибо общественным организациям, которые подняли эту проблему в недавнем заявлении и коллегам-депутатам, осознающим необходимость защитить людей от навязчивого звука во время поездок. Приняв этот законопроект, парламент введет в Украине правила, которые действуют во всем цивилизованном мире. Пассажиры на всех видах транспорта смогут ехать в тишине, а не доказывать водителям свое право не слушать звуки "шансона" или какого-то сериала. Трансляция звуков музыки или фильмов во время рейсов будет разрешена исключительно через наушники", - написал Вятрович на своей странице в Facebook.

Скриншот: Владимир Вятрович в Facebook

Ранее мы писали о том, что водитель автобуса, который следовал из Луцка в Киев, отказался выключить российский сериал по просьбе двух пассажирок рейса - волонтеров Ярины Чорногуз и Насти Конфедерат. Пассажирок оставили на трассе, поскольку они принципиально не хотели оставаться в автобусе, где продолжали смотреть сериал. Компания перевозчика заявила, что водителя уволят в ближайшее время, а пассажиркам компенсируют стоимость билетов.

Также мы рассказывали, что народный депутат от "Слуги народа" Евгений Брагар подал заявление о дискриминации по языковому признаку относительно высказываний ЛГБТ-активистки и участницы АТО Насти Конфедерат о том, что русский язык не должен звучать в Украине.