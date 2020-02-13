13 февраля на церковном календаре День ангела Никиты в честь Никиты затворника. Обладателей этого имени можно поздравить на словах, прислать поздравительную открытку или подарить памятный сувенир в знак внимания.

Характер и значение имени

Имя Никита переводится с древнегреческого как "победитель" и определяет судьбу обладателя. Никита с детства растер сообразительным ребенком, он проявляет лидерские качества, однако всегда осторожен и может себя защитить. В общении с ним бывает сложно донести свою позицию особенно в том случае, если Никита чем-то недоволен. С ним не работает грубость или применение силы. Так родители только рискуют сделать из ласкового и нежного мальчика злобного упрямца, который будет идти по жизни с негативными убеждениями.

Никита непостоянен, он легко может прекратить длительные отношения ради интересного увлечения. К тому же, он не любит выбирать. Он добивается почета и успеха в карьере, но нуждается в путеводной звезде. Никиты ценят честность и не приемлют лицемерия.

Они часто выбирают профессии, где могут проявить свой ум и смекалку. Также их манит жажда изменений и признание общества.

Кто такой Никита Затворник

Никита Печерский был Новогородским епископом, жившим в отчуждении. С юных лет он начал учебу в Киево-Печерском монастыре, где и решил достичь совершенства через затвор и молитвы. Его предупреждали, что такой подвиг может оказаться преждевременным для неокрепшего организма, но Никита надеялся на собственные силы.

Он опережал всех в знании книг Ветхого Завета, но ничего не хотел слушать о Евангелии. Тогда Киево-Печерские старцы навестили его и отогнали бесов-искусителей от прельщенного. После этого по наставлению старших, он решил покинуть затвор и жить в строгой молитве и посте, смирении и послушании.

Позже его назначили Новогородским епископом. Он получил дар чудотворений. Мог молитвами взывать к дождю, когда к нему обращались, завидев пожар в городе. В течение долгих 13 лет святитель управлял новгородской паствой. В 1109 году он мирно скончался. В 1558 году при правлении царя Иоанна Васильевича состоялось его прославление в качестве свя­ти­те­ля. Его мощи находятся в церкви святого апостола Филиппа в Новогороде.

Открытки и поздравления с днем ангела Никиты

С именинами, Никита! Желаю больше солнечных моментов, веселых дней и радостных минут, пусть на твоем жизненном пути загорается только "зеленый", здоровье будет крепким, а достижения в переговорах или проектах происходят вовремя и без задержек.

С Днем ангела, Никита! Желаю интересных занятий, удовлетворения и радости в жизни! Еще пусть все запланированное тобой свершится, а небеса подарят счастье, успех и здоровье.

Никита, с именинами тебя! Пусть в твоей жизни будут только самые актуальные и хорошие новости. А дорогие люди будут счастливы. Воплощай в жизнь все мечты! Знай, что тебя окружают люди, которые всегда придут на помогут в трудную минуту. С праздником!

Никита - это значит победитель

Желаем достигать любых высот

Пусть ангел щедрый твой хранитель

Тебя избавит от любых хлопот.

Серьезный ты и терпеливый,

Амбиций жизненных тебе не занимать,

Желаю достигать высот межзвездных,

Везение за хвост поймать!

Никита, ты побеждаешь с раннего детства! Любишь успех и везение. Пусть они всегда будут рядом с тобой, таким честным, веселым и открытым парнем, каким мы тебя знаем!

Сегодня день Никиты, твой ангел рядом с тобой

Пусть он хранит тебя и бережет

На верную дорогу жизни он наставит

И от невзгод тебя спасет!

Никита, тебе подходит имя победителя! Оставайся всегда верным себе. Помни, что ты достоин уважения потому, что всегда держишь свое слово. Зато всегда готов бросит смелый вызов судьбе.

Милый Никита, будь счастлив в жизни. Пусть твой жизненный путь освещает яркая звезда, исполняющая все заветные желания.

Никита, с днем твоего имени! Пусть в этот прекрасный праздник твой Ангел-Хранитель будет щедр на счастье и везение!

С праздником таким счастливым

Мы хотим тебя поздравить.

Пусть желания все для Никиты

Кто-то обязательно исполнить пожелает!

Никите - крепкого здоровья,

Душевных слов и теплоты.

Желаю, чтобы был всегда веселым

Счастливым, милым и любимым оставался ты.

В День ангела позволено счастливым быть с излишком

Сегодня поздравления принимает милый наш мальчишка,

Никита, будь успешным, живи ярко, с каждым днем - богаче,

Пусть ждет тебя за дверью лишь удача!

Шлю для Никиты свои поздравления: бесчисленных улыбок, всегда побед и море смеха, достатка, красивых женщин и верных друзей, пусть дороги для покорения высот всегда будут открытыми!

Никита, ты наш славный малый!

Красивый, сильный, умный, храбрый.

проворный ты на все дела,

Пускай везет тебе всегда!

С именинами тебя, Никита! От всей души желаю тебе привлекать магнитом удачу, счастье и любовь. Еще желаю целей с легкостью добиваться, быть позитивным, не останавливаться перед трудностями и верить в себя!

Успехов по жизни, везения и смеха, пусть все исполняется словно по мановению волшебной палочки!