Еврокомиссия разработала новые правила вступления стран в Европейский Союз. Предлагаемый план должен быть обнародован в среду, 5 февраля, более чем через три месяца после того, как ЕС вновь приостановил открытие переговоров о членстве с Северной Македонией и Албанией.

Изменения были инициированы Францией, которая была главной движущей силой в принятии решения об отказе Тиране и Скопье.Об этом сообщает европейская редакция "Радио Свобода".

Париж утверждает, что Северная Македония и Албания не достигли достаточного прогресса в проведении реформ, направленных на сокращение коррупции и укрепление верховенства закона, и потребовали изменений в процессе расширения ЕС.

В документе под названием "Улучшение процесса вступления - заслуживающая доверия перспектива ЕС для Западных Балкан" Европейская комиссия предлагает государствам-членам "вносить более систематический вклад в процесс вступления, в том числе посредством мониторинга на местах через своих экспертов".

"У государств-членов также будет возможность более регулярно анализировать и контролировать общий прогресс", - говорится в проекте документа.

В документе содержится призыв к созданию дополнительных стимулов для хорошо работающих государств-претендентов, в том числе к увеличению финансирования "посредством основанного на результатах и ​​ориентированного на реформы инструмента поддержки прецессии и более тесного сотрудничества с международными финансовыми институтами для усиления поддержки".

Так, откат или задержки в проведении необходимых реформ могут привести к санкциям, таким как приостановка финансирования или переговоры.

"Объем и интенсивность финансирования ЕС могут быть скорректированы в сторону понижения, за исключением поддержки гражданского общества", - говорится в нем, в то время как "выгоды от более тесной интеграции, например, доступ к программам ЕС, односторонние уступки для доступа к рынкам, могут быть приостановлены или отменены".

Предложенный план должен быть обсужден государствами-членами ЕС, чтобы подготовить его к утверждению на саммите в Брюсселе в марте перед саммитом в Загребе с лидерами Западных Балкан в мае.

В случае одобрения новая методология будет применяться к Албании, Боснии и Герцеговине, Косово и Северной Македонии, но не к Сербии или Черногории, которые уже начали переговоры о присоединении с Брюсселем.

Согласно этим документам, для этих двух стран "предложенные изменения могут быть учтены в существующих рамках с соглашением» Белграда и Подгорицы."

Ранее мы писали о том, что Брюссель поддерживает Шотландию в ее стремлении стать независимым членом Европейского Союза. МИД Британии считает, что подобные настроения в ЕС способствуют сепаратистским тенденциям.

Также "Страна" сообщала, что 31 января, в полночь по центральноевропейскому времени Великобритания официально вышла из состава Евросоюза, став первой такой страной за время существования блока.