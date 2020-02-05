В ночь на 5 февраля в Киеве выпал снег, ради которого на улицу пришлось выводить технику. Он шел примерно с часу ночи до четырех утра. Осадки принес циклон Петра.

С вечера на дорогах работала дорожная техника, которая расчищала дороги и тротуары. Улицы продолжают убирать, поскольку по прогнозу будет держаться минусовая температура. Снежные заносы до 30 сантиметров за ночь с утра зафиксировали только на некоторых перевалах в Карпатах, в большинстве регионов идет дождь, но ситуация на дорогах остается сложной.

Собрали фото заснеженной столицы, а также информацию, что происходит на дорогах в Киеве и других регионах страны.

Фото и видео заснеженного Киева

Киев стало засыпать снегом ночью.

Снег в Киеве 5 февраля. Фото: dsnews.ua

С утра на проезжей части образовалась "каша", а на обочинах лежал снег. На тротуарах работала снегоочистительная техника.

Фото: Страна

Ситуация на дорогах

В Киевавтодоре отчитались, что с вечера на дороги вывели 74 единицы снегоуборочной техники, которая обрабатывала улицы противогололедными средствами и очищала тротуары.

"Лестницы, узкие пешеходные дорожки, остановки общественного транспорта очищают 158 работников в составе 28 бригад ручной уборки" - сообщили в коммунальном предприятии.

Поскольку, по прогнозам синоптиков, к вечеру температура может опуститься до -4, работа по очистке улиц будет продолжаться.

Снег в Киеве начали чистить ночью. Фото: Комунальна корпорація "Київавтодор"

С утра на дорогах столицы возникли традиционные пробки и заторы. Движение замедлилось в районах въезд на правый берег на Южном мосту, мосту Патона, Дарницком и Северном мосту. Тянучки были в район Подола, на проспекте Победы, Набережном шоссе.

Пробки в Киеве 5 февраля 2020 года

Ситуацию осложнили упавшие деревья. Так, утром было задержано движение трамваев №12, 17 от Лесная трасса - Детский санаторий, поскольку в направлении Пущи-Водицы упало дерево. Об этом сообщили в Киевпастрансе.

Кроме того, дерево упало на проезжую часть на перекресте Франко и Хмельницкого в центре Киева.

Упавшее дерево на перекресте Франко и Хмельницкого в Киеве. Фото: Volodymyr M. Drabchuk/Facebook



Очевидец Владимир Драбчук в Facebook сообщил, что дерево рухнуло сегодня утром: "Только чуть дерево на голову не упало. Угол Франко и Хмельницкого".

По данным dtp.kiev.ua, на Столичном шоссе в Киеве утром произошло смертельное авария. Сообщение о ДТП поступило коло 8 часов утра. По предварительной информации столкнулись Jeep и Renault

Водитель Renault погиб на месте, пассажирку с телесными повреждениями доставили в больницу.

Фото: Патрульная полиция, Магнолия ТВ /ЧП Инфо

Также на Столичном шоссе водитель врезался в забор. Это могло произойти из-за того, что он не справился с управлением на скользкой дороге.

(на видео присутствует ненормативная лексика)

Также два авто столкнулись в Пуще-Водице, не доезжая до КП.

Укравтодор сообщает, что с утра в центральных и южных областях идет дождь, местами сильный дождь. В западных, северных, северо-восточных областях - небольшой снег.

Средняя температура воздуха от -3 на севере до + 5, на юге. Покрытие на дорогах государственного значения в большинстве областей мокрое. В Днепропетровской области местами гололедица.

В Карпатах местами выпало до 30 см снега за ночь (Ужоцкий перевал). Температура воздуха -3... + 2. Состояние покрытия на большинстве перевалов мокрое, на Ужоцком, Торунском и Вышковском заснеженное.

Проезд всеми участками дорог государственного значения обеспечен, заторов в движении не зафиксировано.

В целом 5 февраля ожидаются сложные погодные условия: в большинстве областей дожди с переходом в мокрый снег, местами налипание мокрого снега, порывы северо-восточного ветра 15-20 м/с, метели, на дорогах гололедица, в центральных областях днем ​​сильный мокрый снег .