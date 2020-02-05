В ряде украинских регионов выпадет от 30 до 50 сантиметров снежного покрова. Осадки ожидаются в Луганской, Донецкой, Харьковской, Днепропетровской и Кировоградской областях, на дорогах будут снежные заносы и гололед.

Об этом информирует пресс-служба ГСЧС Украины.

Сообщается, что в среду, 5 февраля будет сильный снегопад (прирост снежного покрова 10-20 см, в горах 35-40 см), порывы ветра достигнут 15-20 м/с (в горах 25 м/с), метель, на дорогах снежные заносы, гололедица, в Карпатах сильный снег (прирост снежного покрова 30-50 см). В ночь на 5 февраля в результате осложнения погодных условий (осадки и порывы ветра) обесточен 41 населенный пункт

5-6 февраля в центральных и восточных областях сильный снег, порывы ветра 15-20 м/с, местами гололед и налипание мокрого снега, метели, на дорогах гололедица, образования снежного покрова высотой 10-15 см.

В Кировоградской и Днепропетровской, на юге Харьковской, севере Донецкой и Луганской областей образования снежного покрова 30-50 см, на дорогах снежные заносы, гололедица. Над южными областями прольется дождь с переходом в мокрый снег, образуется снежный покров высотой 10-15 см, порывы ветра 17-22 м/с, метели, на дорогах гололедица.

В столице вследствие влияния южного циклона ожидается изменение погодных условий: в течение суток 5 февраля значительные осадки преимущественно в виде мокрого снега и снега, налипание мокрого снега, утром и днем ​​порывы северо-восточного ветра 15-20 м/с, метели, на дорогах гололедица, образования снежного покрова высотой 5-10 см.

Однако уже 7-9 февраля ожидается ослабление и прекращение осадков, температура снизится ночью до 7-13° мороза, днем ​​до 1-6° мороза, в восточных областях и Карпатах ночью 11-16° мороза, днем ​​5-10° мороза.

Спасатели предупреждают, что в связи с погодными условиями могут произойти изменения в передвижении транспорта. Также может быть осложнена работа предприятий энергетики и коммунальщиков.

Скриншот: ГСЧС Украины в Facebook

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