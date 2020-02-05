В ночь на 5 февраля, стало известно о смерти актера Дмитрия Бульбы, который знаком зрителям своими ролями в телесериалах "Улицы разбитых фонарей", "Ментовские войны", "Дорожный патруль" и других.

О смерти артиста рассказала пресс-служба Санкт-Петербургского театра "Мастерская".

Дмитрий Бульба играл в криминальыных сериалах "Улицы разбитых фонарей","Ментовские войны", фото: kino-teatr.ru

В театре Бульба отметился в роли Свидригайлова в спектакле "Преступление и наказание". "Сегодня ночью его не стало. И все, кто видел культовое "Преступление и наказание", наверняка вспомнили, как "уходил" ближе к финалу спектакля Свидригайлов - со свистом взмахнув тростью, в отблеске пламени, на взлёте неаполитанской "Санта Лючии", - отметили в театре.

Последним проектом Бульбы стал сериал "Шеф. Игра на повышения", который вышел в 2017 году.

"Не стало уникального артиста и последнего русского трагика Дмитрия Бульбы... Бессребреника и пилигрима, живущего в бесконечном поиске, в разладе с самими собой и окружающим миром,... живого, чувственного и бескорыстного. Таким был Дмитрий Бульба. Светлая память", - говорится в сообщении театра.

Скриншот: Facebook/ театр Мастерская

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