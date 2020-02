Глава Белого дома Дональд Трамп выступил в Конгрессе США с ежегодным посланием о положении вещей в стране и за рубежом, в котором очертил основные приоритеты внутренней и внешней политики.

Однако, перед началом выступления в Конгрессе произошел инцидент, который получил неожиданное развитие. Спикер Палаты представителей Нэнси Пэлоси протянула руку Дональду Трампу для приветствия, но он отказался ее пожать. Затем, когда президент США закончил свое выступление спикер демонстративно разорвала пополам листы с текстом речи Дональда Трампа.

Во время выступления Трампа она вместе с вице-президентом Майком Пенсом сидела за его спиной. Когда президент США закончил спич, все встали и начали аплодировать, Пэлоси в этот момент пополам разорвала свою копию речи и отшвырнула клочки бумаги в сторону.

Отвечая на вопрос корреспондента Fox News о том, почему она порвала текст, Пелоси сказала, что ее действие "было вежливым поступком, учитывая возможные альтернативы".

Видео инцидента опубликовал журнал Time в своем Twitter.

