Президент США Дональд Трамп выступил с ежегодным посланием к Конгрессу в котором рассказал проблемах внутренней и внешней политики, а так же назвал ряд приоритетных задач своей администрации.

Так, в частности глава Белого дома призвал конгрессменов утвердить амбициозную программу, которая предусматривает возобновление полетов на Луну, а также высадку американских астронавтов на Марсе.

"Подтверждая наше наследие свободной нации, мы должны помнить, что Америка всегда была христианской страной. Теперь мы должны достичь следующей судьбоносной черты - Америки в звездах", - заявил Дональд Трамп, как передает Укринформ.

В этом контексте он обратился к Конгрессу с просьбой "профинансировать программу" по освоению Космоса.

"Следующими мужчиной и первой женщиной на Луне должны стать американские астронавты, чтобы использовать это как стартовую площадку для того, чтобы Америка стала первой нацией, которая поставит свой флаг на Марсе", - заявил глава Белого дома.

Ранее "Страна" сообщала, что Илон Маск пообещал через 30 лет отправить на Марс миллион землян.