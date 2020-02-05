Вчера, 4 февраля, президент Украины Владимир Зеленский провел рабочее совещание с Кабинетом министров на котором заслушал отчет правительства о выполнении своих указов и поставил ряд новых задач перед премьером Алексеем Гончаруком и членами его Кабинета.

В частности, глава государства потребовал, что бы Кабинет министров в течение двух месяцев принял все необходимые подзаконные акты и начал подготовку госкорпорации "Укрспирт" к приватизации.

Кроме того, президент отметил, что силовые структуры вместе с правительством и Офисом президента должны усилить борьбу с нелегальным оборотом спирта, как передает пресс-служба главы государства

Министр финансов Оксана Маркарова в своем выступлении заверила, что уже запущен сервис проверки акцизных марок.

"С 14 февраля этот сервис заработает в режиме сканирования по телефону. До 1 марта электронная марка в тестовом режиме будет запущена полностью. И после того как мы в тестовом режиме все изучим и обработаем в течение месяца, мы завершим законопроект, который введет не в тестовом режиме, а полноценно", - рассказала она.

Ранее "Страна" сообщала, что Владимир Зеленский придумал на что потратить $2,9 миллиарда от Газпрома.